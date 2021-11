L’uscita di Clarissa Selassié, la minore tra le sorelle e principesse etiope del Grande Fratello Vip, ha rotto qualcosa nella Casa. Lulù ha avuto un forte attacco di panico in diretta che le è costato il rimprovero da parte del padrone di casa Alfonso Signorini, mentre Jessica, sorella maggiore, ha sentito sulle sue spalle tutto il peso e la responsabilità che questa uscita ha comportato.

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha avuto un vero e proprio crollo e si è ritrovata sfogarsi con Carmen Russo in camera. Alla soubrette ha spiegato il motivo del suo stato d’animo:

Carmen ha tentato di tranquillizzarla facendole notare come lei ci fosse, ma non è bastato. Jessica ha allora proseguito:

Tu si ma gli altri? Sono rimasti là. Sinceramente per lei non mi è piaciuto, sono rimasta male. A guardarlo dall’esterno non era carino, era come se era l’unica persona che non vedevano l’ora che se ne andasse, che nessuno avesse simpatia nei suoi confronti o un legame. Se ne sono andati e ‘ciao ciao Clary, ciao’ e son rimasti lì. Non l’hanno neanche accompagnata alla porta. Questa cosa mi fa stare male se la devo guardare dall’esterno.