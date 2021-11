Clarissa Selassiè è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e Lulù l’ha presa male. La secondogenita della Selassiè si è chiusa nel bagno durante la diretta in preda ad un attacco di panico, dicendo qualche parolaccia oltre la mezzanotte.

Perché Lulù ha avuto un attacco di panico al GF Vip?

Dopo il siparietto di Patrizia De Blanck che ha detto una parolaccia ogni due parole, Alfonso Signorini si è “scandalizzato” per un “porca puttan*” e “non me ne frega un cazz*” di Lulù urlati in pieno mental breakdown.

Invece di comprendere la reazione della Selassiè, il conduttore si è imbizzarrito:

Certe espressioni nel mio programma non le accetto! Lulù si sta rivelando una grande maleducata, lo riferite a lei da parte mia, perché non si reagisce in questa maniera inconsulta, strafottente e maleducata. Ma per quale motivo? Perché non accetta una nomination? Questa è maturità? Io non fermo il programma, perché se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa che abbiamo preparato noi del GF, a noi del GF non frega niente di lei e delle sue bizze.

Signorini chiama “bizze” un attacco di panico, nonostante sveli di soffrirne da 30 anni.

Anch’io li vivo da quando avevo 16 anni e tra un paio di settimane ne compirò 43 (quindi fate voi…) e, di fronte ad una persona che sta vivendo questo incubo, avrei comprensione ed empatia, ma non siamo tutti uguali (quante cose potrei dire in merito…).