Puntata particolarmente “croccante” per Jessica e Sophie che si sono nominate a vicenda. La mamma della Codegoni, entrando al Grande Fratello Vip, ha cercato di mettere in “guardia” la figlia sulla princess, cercando di rafforzare il suo rapporto con Soleil Sorge.

Jessica dopo la puntata si è sfogata con Barù perché non ha apprezzato le parole della mamma di Sophie: “Mi fa passare come la stronz* che ci prova con il fidanzato della figlia, ma anche no”.

La princess ha aggiunto:

Quello che io faccio è perché loro me lo permettono, mi tirano sempre in ballo ogni volta non è che mi ci metto perché voglio. Tanto è che non volevo frequentare più e poi si ricominciava con la roba del triangolo. Evidentemente la mamma di Sophie non ha senso dell’umorismo.