Nathaly Caldonazzo è riuscita a far vuotare il sacco a Soleil Sorge, dopo la diretta del Grande Fratello Vip che ha visto Delia Duran “crollare” a pezzi nel corso dei faccia a faccia live.

Non capisco perché ha scelto la moglie se continua a fare così. Se uno ama davvero una donna la risposta. Non ti ringrazia per la complicità ma ti metti da parte e domanda a Delia come sta e non parla di se stesso ringraziando te. Abbiamo due visioni dell’amore diverse, possiamo parlare fino a domani.

Pronta la replica di Soleil che non ha fatto un passo indietro di nemmeno un millimetro:

Io non la conosco ed ho sempre cercato di mettere in chiaro le cose per rispetto. Sentendomi parole pesanti addosso ho continuato a mantenere il rispetto e lei non l’ha fatto, non è da rispettare per me una donna che si comporta così.

Non so dare una definizione di storia d’amore. Grandissimo amore, tantissima passione in mille modi diversi, assolutamente. Sono la donna con cui vuole costruire la sua vita? No. Lui è l’uomo con cui voglio costruire la mia vita? No. Vogliamo lasciare le persone che abbiamo fuori per stare insieme? No.

Hai mai visto da parte di Alex una dichiarazione nei miei confronti dove ha detto che vuole lasciare la moglie? Se lui voleva stare con me l’avrebbe fatto. Perché fa così? Perché evidentemente vuole stare con sua moglie.