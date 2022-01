Serata di confidenze, discussioni e riappacificazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Lulù se l’è presa con Sophie perché passa molto tempo con Soleil ma dopo, avvicinando anche Jessica, ha fatto in modo che le due amiche chiarissero.

Lulù critica Sophie ma poi arriva la pace con Jessica

Mi fa stare male questa roba che fai. Meglio che non parlo di questa persona sennò la rovino. – ha affermato Lulù parlando di Soleil con Sophie come scrive blogtivvu – Il nostro rapporto cambia, certo. Perdi tempo per stare con questa persona invece che con le tue amiche. Vabbè, fai come ti pare.

Successivamente Sophie si è confrontata con Jessica, dopo giorni di silenzio:

Quello che io faccio è senza malizia. A tua madre forse non è chiaro che io ti ho detto subito che mi piaceva Ale. – afferma Jessica – Se fossi stata un’amica di merd* mi sarei comportata diversamente. Non lo faccio perché non m’interessa. Ho sbagliato ad usare certe parole. Mi dispiace se ci sei rimasta male, ma non era una critica a voi. Ho usato parole pesanti e ti chiedo scusa. Io ti voglio bene e ci tengo alla vostra relazione. – si legge su blogtivvu – Sono stata offesa da tua mamma che mi ha fatto sentire come il nulla totale che si è messa a parlare di me perché doveva. Stai con Soleil perché ti sei fatta influenzare dall’esterno. Le giornate le passavi con noi ma adesso non è casuale.

Sophie, dopo avere ascoltato Jessica, ha replicato:

Secondo mia mamma a te Alessandro piace ancora oggi. Quello che mi ha dato fastidio è che tu ti sei allontanata da me e le battute erano fatte in un altro modo. Ci sono parole che da un’amica non ti aspetti. – riporta blogtivvu – Mia mamma è talmente amica delle donne che se mi dice certe cose… Ci rimango male perché mi confido e ti dico le cose. Tu sai tutto di me, ti do fiducia in pieno e poi mi sento dire che sono senza orgoglio e dignità? Mi sento la parte lesa, non mi sento carnefice. Voi siete una cosa e Sole un’altra.

La discussione è terminata con un abbraccio forte tra le due: “Non devi mettere in dubbio che ti voglio bene“, ha affermato Sophie: “Ti voglio bene!”, ha risposto Jessica dando all’amica un bacio a stampo sulle labbra.

Quanto durerà la pace?