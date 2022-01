La migliore amica di Federica Calemme, dopo il suo tweet rivelatore di cui vi abbiamo già parlato, si è palesata anche a Casa Chi, parlando del rapporto con Gianmaria Antinolfi e della precedente frequentazione con il “famoso” Leo.

Svelata l’identità del “famoso” Leo di Federica Calemme

Come vedo Gianmaria e Federica insieme? Carinissimi! Io ho una grandissima considerazione di lui. – svela Chiara Iodice come riporta blogtivvu.com- Non lo conosco ma abbiamo amici in comune. Lui ha pazienza ed ha capito come prenderla.

Per quanto riguarda la “questione” Leo, l’amica ha aggiunto:

Per quanto riguarda la questione Leo è una frequentazione di 15 giorni. In quarantena ci sono stati messaggi e videochiamate ma non avevano una relazione solida.

La produzione del GF Vip ha drizzato le antenne scoprendo chi si nascondeva dietro le iniziali: LC ovvero Leo Calendo.

L’autore del GF Vip, a questo punto, ha aggiunto di averlo chiamato:

Lui mi ha confermato che l’ultima telefonata di Federica prima di entrare nella Casa è stata fatta proprio a lui. – si legge su blogtivvu.com – Si frequentavano da più di 15 giorni e che mentre Gianmaria ha quasi omesso di conoscerlo in realtà loro frequentano gli stessi giri e si frequentano da 15 anni. Successivamente arriva il tuo tweet dopo che hai parlato con la sorella e scrivi che Leo frequenterebbe un’altra. Io mi sono messo in contatto con te ed ho chiamato Leo per chiedere conferma. La nostra conversazione è passata da toni dolci ad una marcia indietro totale. – scrive blogtivvu.com – Noi avevamo pensato di fare un incontro la settimana successiva in puntata e lui mi aveva detto ‘Vediamo come va stasera e poi decidiamo’. Gli ho anche girato una chat di Roberta Calemme, sorella di Federica, dove gli dico di dirmi la verità se sta con un’altra oppure no. Lui mi ha risposto: ‘Sono sempre stato educato e umile, buona giornata!”. Dinanzi alla domanda ha messo un muro e quindi mi sento di dire che è stato sgamato.

Anche all’amica di Federica sono arrivate queste voci:

Mi sono arrivati diversi messaggi e l’ho chiamato per chiedergli conferma. – riporta blogtivvu.com – La sua risposta è stata chiara dicendo che Federica ha scelto di andare in televisione mentre lui è fuori e non è tenuto a giustificarsi e raccontare la sua vita privata. Lui non mi ha confermato ma si è tirato fuori. Mi ha detto che non avrebbe fatto chiarezza ed io da quel giorno non ho avuto più notizie.