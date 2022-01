Jessica Selassiè ha nominato Barù per cercare di farlo “svegliare” nei suoi confronti. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, l’esperto di vini, nonostante non abbia detto molto, è apparso infastidito dalla decisione della princess.

Soleil preparando la cena dopo la diretta, ha domandato a Jessica il perché della sua bizzarra scelta e la princess ha confermato: “Perché ho votato Barù? Sono una provocatrice… e se lui non fosse interessato che faccio? Cambio obiettivo!”.

Prima di andare a dormire Jessica ha provato a scherzare con Barù ma il nipote di Costantino Della Gherardesca è apparso decisamente arrabbiato e la Selassiè lo ha ancora stuzzicato:

Qua fanno tutti gli amici e poi si vedono al momento del bisogno. Bene, bene… me ne vado, non voglio dare altro disturbo. Io dormo bene, non so te sul divano… ti ho invitato sul mio letto e non vuoi dormire c’hai paura di me. Se resti è perché i miei fan hanno votato per tenerti perché credono nei #Jerù, ovvio… non perché chissà che cosa. Ti stai imbarazzando? Che carino! Se dormirò bene? Io sicuramente perché io c’ho un letto e tu no…