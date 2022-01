Alex Belli fa un passo indietro e si tira – incredibilmente – fuori dal gioco. Dopo essere stato cacciato dallo studio durante la diretta del Grande Fratello Vip, l’attore ha preso la sua decisione comunicando tutto su Twitter.

GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato, si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!