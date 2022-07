Ivana Trump, cause della morte: il retroscena sulle ultime ore

Nella serata di ieri è giunto inaspettatamente l’annuncio della morte di Ivana Trump, direttamente da parte dell’ex marito Donald Trump, poi confermato anche dalla sua famiglia. La donna si è spenta all’età di 73 anni nella sua casa di New York. In un primo momento non erano state svelate le cause della morte ma dopo alcune ore si è parlato di un arresto cardiaco.

Ivana Trump, come è morta: parla la ristoratrice

Stando a quanto reso noto dal The Sun, Ivana Trump solo poche ore prima di morire aveva cenato nel suo ristorante preferito a poca distanza dalla sua abitazione di New York. Insomma, nulla sembrava presagire che quelli sarebbero stati i suoi ultimi momenti di vita.

Ivana non sembrava infatti che avesse dei particolari malesseri, ecco perché la notizia della morte ha sconvolto, tra gli altri, anche i proprietari dello stesso locale, l’Altesi Restaurant, di cui era affezionata cliente. Raggiunta dal The Sun US, la proprietaria Paola Alavian si è limitata a dire di averla trovata leggermente stanca ma nulla di preoccupante: