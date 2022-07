E’ morta Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Usa Donald Trump. La donna aveva 73 anni. La notizia è stata data alla Abc dalla famiglia e dallo stesso Donald, al quale era stata legata dal 1977 al 1992. “Sono addolorato nel comunicare a tutti quelli che le volevano bene, ed erano in tanti, che Ivana Trump è morta nella sua abitazione a New York”, ha fatto sapere l’ex presidente Usa.

Ivana Trump è morta

Donald Trump, ex marito di Ivana Trump, oltre ad annunciare la morte della donna ha poi aggiunto delle parole di grande stima ed affetto nei confronti dell’ex moglie:

È stata una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro, e noi eravamo così fieri di lei. Riposa in pace, Ivana.

Il resto della famiglia ha aggiunto: “Nostra madre era una donna incredibile, una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e un’amica”.

In merito alle cause della morte di Ivana Trump, TMZ fa sapere che la donna sarebbe stata colta da un arresto cardiaco. L’ex marito Donald Trump l’aveva lasciata per sposare Marla Maples ma nel corso degli anni i loro rapporti erano tornati ad essere sereni. Nel 2017 la stessa Ivana aveva dichiarato che si sentiva con Donald “una volta a settimana”.

Nel 2008 la donna sposò Rossano Rubicondi, all’epoca 36enne. Il matrimonio da 3 milioni di dollari, con 400 invitati, fu ospitato proprio dall’ex marito Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago.