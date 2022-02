Proseguono le indiscrezioni sul cast di nuovi concorrenti che faranno parte della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 in partenza subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ecco le ultime anticipazioni.

Il motivo per cui scomodiamo il nome di Roberta amorose è per accostarlo all’Isola dei Famosi, reality show in salsa adventure che prenderà il via il prossimo 20 marzo in prima serata su Canale 5. – scrive TVBlog – Si arricchisce infatti del suo volto (contratto non ancora chiuso per la verità) il cast di naufraghi dell’edizione 2022 del popolare reality show prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay.

Come sappiamo in questa edizione dell’Isola dei famosi vedremo in gioco sia concorrenti singoli che concorrenti a coppie e secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, la bella e brava Roberta Morise, qualora la trattativa vada a buon fine, dovrebbe far parte del gruppo dei single che si contenderanno la coppa di campione dell’Isola dei famosi 2022.