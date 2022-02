Isola dei Famosi, spunta una band famosa tra i possibili concorrenti

Anche I Cugini di Campagna nel cast dell’Isola dei Famosi? Secondo i colleghi di TVBlog la risposta è sì. Il cast è ancora in via di definizione (quindi non ancora chiuso) ma, a quanto pare, mancherebbe pochissimo.

I Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Come è noto in questa nuova edizione dell’Isola dei famosi vedremo in gioco concorrenti single e coppie che giocheranno per acchiappare la coppa di campione dell’Isola dei famosi 2022. Oggi aggiungiamo dunque un ulteriore tassello rispetto al mosaico del cast dell’Isola 2022, tassello che ha il volto, anzi i volti di uno dei gruppi più celebri del pop italiano, i Cugini di campagna. Nel dettaglio a tenere alta la bandiera del gruppo di “Anima mia” potranno essere in gioco in Honduras Nicolino Nick Luciani, il biondo e voce del gruppo, Tiziano Leonardi, tastierista della band fondata dai fratelli Michetti, ovvero Ivano e Silvano ancora saldamente al comando di questo storico gruppo musicale italiano.

Durante la nuova puntata di Casa Chi condivisa sui social proprio oggi, sono stati confermati anche Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo.

Il possibile Cast di naufraghi

Ilona Staller (single)

Floriana Secondi (single)

Nicola Vaporidis (single)

Guendalina e Edoardo Tavassi (coppie)

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni (coppie)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (coppie)

Carolina Morace (single)

Jeremias e Gustavo Rodriguez (coppie)

I Cugini di Campagna (coppie)