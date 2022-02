Proseguono le indiscrezioni in merito al cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 in partenza a marzo. L’affidabile Hit di TvBlog ha sganciato un paio di nomi niente male verso l’Honduras.

Come sappiamo l’edizione 2022 vedrà in gara fra di loro coppie di concorrenti e concorrenti singoli. Da queste colonne vi abbiamo già dato conto sia di alcuni concorrenti accoppiati che di alcuni concorrenti singoli. Oggi siamo in grado di darvi i nomi di una coppia di concorrenti che pare siano in predicato di prendere parte a questa nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Si tratta di Jeremias Rodriguez che dovrebbe essere in gara insieme al padre Gustavo Rodriguez. Jeremias è già stato fra i naufraghi di una precedente edizione dell’Isola, precisamente la numero quattordici andata in onda su Canale 5 nel 2019.