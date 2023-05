Vladimir Luxuria, ospite di Casa Chi, ha parlato del presunto screzio tra Enrico Papi e Ilary Blasi dopo le primissime battute della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi 2023: cosa c’è di vero in tutta questa faccenda?

“Sentivo dire che c’era uno screzio e alla fine non era vero. Enrico Papi è straripante, l’impressione che siano ai ferri corti non ce l’ho ma andrebbe chiesto ai diretti interessati”, ha precisato Luxuria.

Su Nathaly Caldonazzo, con la quale ha discusso durante la diretta, ha poi aggiunto:

Credo che la sua sia una maschera, l’ho vista moscia negli ultimi giorni. Il fatto che sia sola ora può darle forza, vediamo se riuscirà a sopravvivere. Non ho nulla di personale contro lei, ognuno fa il suo lavoro.

Lei è un personaggio forte, noi non dobbiamo annoiarci. Con le sue liti ha messo pepe in queste prime puntate. All’inizio l’avevo anche difesa quando Cecchi Paone le ha dato della pescivendola, quando ho criticato la mancanza di solidarietà tra donne è stata aggressiva.

Luxuria poi ha svelato un retroscena su Asia Argento, sbarcata in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore:

Saranno anni che le propongono l’Isola, ma lei ha accettato solo per la sorella ma solo per una notte, non credo voglia fare l’Isola dei Famosi. Il suo cameo è stato prezioso, mi è piaciuta molto.