Claudia Motta dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi è tornata sui social svelando cosa le è accaduto in Honduras. La giovane modella ha avuto un trauma cranico che l’ha costretta ad uscire fuori dal gioco a distanza di un paio di settimane.

Per questo motivo, il fidanzato Simone Rugiati, le ha voluto dare il suo sostegno sui social scrivendo uno sfogo sotto un post Instagram dell’Isola dei Famosi:

Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo VERAMENTE. Sapesse del dolore, collare, di quanto sia serio un trauma cranico… Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai MEDICI che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la “piccolina”, ma l’unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno.