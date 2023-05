Quasi in apertura dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, l’inviato Alvin ha annunciato l’uscita di scena di Claudia Motta. La naufraga nei giorni scorsi era stata vittima di un infortunio in seguito al quale era scivolata rovinosamente sugli scogli. Purtroppo i medici hanno ritenuto che non potesse più proseguire la sua esperienza all’Isola.

Claudia Motta e la verità sull’infortunio all’Isola: cosa è successo davvero

Un ritiro forzato, quello di Claudia Motta, che dopo la notizia in diretta tv ed il saluto da parte dei naufraghi, ha fatto ritorno sui social ha fatto ritorno sui social con uno scatto dall’Honduras, in attesa di poter fare ritorno in Italia:

Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!! È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva… Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ꮯlaudia Ꮇotta 🇮🇹 (@_claudiamotta_)

Ad intervenire sempre a mezzo social, non attraverso il suo profilo bensì sotto al post dell’Isola in cui veniva annunciato l’abbandono è stato poi anche Simone Rugiati, fidanzato di Claudia Motta, che ha svelato qualcosa in più sulle reali condizioni dell’ex naufraga: