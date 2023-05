Nella prima serata di ieri, eccezionalmente di martedì 2 maggio, è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Un nuovo eliminato “provvisorio”, due abbandoni ed un nuovo naufrago: possiamo riassumere così quanto accaduto nel corso del terzo appuntamento del reality condotto da Ilary Blasi. Ma cosa è successo e chi sono i nuovi nominati?

Eliminato Isola dei Famosi 2023, la terza puntata del 2 maggio

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha visto un nuovo eliminato dopo Marco Predolin. Erano tre (in realtà quattro) i naufraghi finiti al televoto la scorsa settimana: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e da Simone Antolini.

Ad avere la peggio al televoto è stata Nathaly. Ecco le percentuali: Fiore con il 47%; Cecchi Paone-Antolini con il 27% e Nathaly con il 26%.

La Caldonazzo ha poi dato il suo bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero. Dopo aver lasciato la Palapa ha raggiunto l’Isola di Sant’Elena decidendo di restare. Marco Predolin, di contro, ha dovuto abbandonare la sua avventura per problemi di salute:

Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata.

Un precedente ritiro forzato, annunciato da Alvin, era stato quello di Claudia Motta, la quale in seguito ad una caduta, i medici avrebbero deciso di non farla tornare in gioco.

I due ritiri sono stati però ben presto rimpiazzati da un nuovo naufrago, Gianmaria Sainato, che si è unito al resto del gruppo.

Le nomination

Per l’angolo nomination, ecco come si sono svolte:

Alessandra e Fabio hanno nominato Christopher

Marco e Paolo hanno nominato Cristina

Pamela e Gianmaria hanno nominato Christopher

Andrea ha nominato Christopher

Luca ha nominato Andrea

Christopher ha nominato Andrea

Cristina ha nominato Christopher

Fiore ha nominato Andrea

Helena ha nominato Andrea

Corinne ha nominato Christopher

I nominati della terza puntata sono stati: Andrea, Christopher e Cristina.