Dopo aver saputo della morte di Silvio Berlusconi, Helena Prestes ha reagito in maniera – forse – spropositata. I naufraghi de L’Isola dei Famosi sono stati informati, proprio in queste ore, direttamente da Alvin.

Tra i naufraghi, Helena Prestes è stata particolarmente colpita dalla dipartita dell’ex Presidente del Consiglio. La modella è scoppiata a piangere molto addolorata per l’accaduto.

“Io volevo conoscerlo”, ha affermato Helena disperata. Poi la naufraga de L’Isola dei Famosi ha ipotizzato la tristezza dell’intera Italia dopo la dipartita dell’ex Premier.

Già alcune puntate fa, durante la diretta, Helena aveva chiesto delle informazioni sull’attuale stato di salute dell’imprenditore.

Ed intanto sui social, in molti si sono domandati il perché di una reazione tanto forte: cosa ne pensate?

Dai su, per favore, ma vi sembra una reazione normale quella di Helena per la morte di Berlusconi? Dai su, per favore, che non dica di non essere raccomandata #isola

— Isidel (@Isidel_) June 13, 2023