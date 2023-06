Funerali Silvio Berlusconi oggi in diretta tv e streaming: come e dove seguirli, non solo Mediaset

A due giorni dalla morte, è arrivato il momento dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, durante i quali sarà dato l’ultimo saluto all’ex premier e leader di Forza Italia. Numerose le persone attese oggi a Milano, in piazza Duomo, ma in milioni sicuramente li seguiranno in diretta tv: ecco dove e come seguirli anche in streaming.

Funerali Silvio Berlusconi: in diretta tv la cerimonia

Non solo Mediaset ma anche le altre tv seguiranno in prima linea i funerali di Silvio Berlusconi in diretta oggi 14 giugno. L’ultimo saluto sarà trasmesso anche da Rai1, RaiNews24 e La7. La cerimonia prenderà il via alle 15.00 e la celebrazione sarà presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo del capoluogo lombardo.

Ad anticipare però la diretta vera e propria dei funerali sarà Canale 5 con la diretta streaming offerta anche su Mediaset Infinity. Ecco la programmazione completa.

A partire dalle ore 8.40, appuntamento con Mattino Cinque News – Speciale in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l’edizione del Tg5 delle 13.00 (in onda in simulcast anche su Rete 4). Quindi lo speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda i funerali di Stato in programma per le ore 15.00 ed in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie.

Anche Rai1 seguirà i funerali di Silvio Berlusconi dalle 14 alle 17; in prima serata lo speciale di Porta a Porta. Rai News trasmetterà la cerimonia con la traduzione in Lingua dei segni. Dopo i funerali Rai2 trasmetterà uno speciale dalle 17 alle 18.35. Tutte le sedi e gli uffici Rai avranno la bandiera a mezz’asta.

Infine, la diretta dei funerali di Berlusconi è prevista anche su La7 con uno speciale TgLa7 in onda dalle 15.00 con il commento del direttore Enrico Mentana. Funerali in diretta anche su Sky Tg24 .