Isola dei Famosi, ex di Amici contattato per più ruoli, il retroscena

Mentre la grande macchina organizzativa dell’Isola dei Famosi procede, in vista della nuova edizione che si avvicina sempre di più, spunta oggi un retroscena relativo allo scorso anno: un ex concorrente di Amici molto amato, poi diventato un professionista della stessa Scuola, sarebbe stato contattato per il reality.

Ex di Amici contattato per l’Isola dei Famosi: ecco perché

Lui è Andreas Muller, noto ballerino di Amici, il quale nel postare alcuni scatti Instagram con il suo cambio di look, si è lasciato andare ad una confessione inedita che avrebbe a che fare con l’Isola dei Famosi.

Andreas si è mostrato con barba lunga, commentando nella didascalia ai suoi recenti scatti:

Una cosa che non sai:

L’anno scorso ero in “ballo” per partecipare a “l’isola dei Famosi” in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood.

Cosa sarà accaduto? Avrà rifiutato entrambe le proposte o sarà stato “bocciato” in sede di casting? L’ex di Amici non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli ma le sue parole non sono certamente passate inosservate.