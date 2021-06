Oggi Andreas Muller compie 25 anni. La compagna Veronica Peparini, ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme ricordando l’inizio della loro relazione d’amore nata proprio per merito di Amici di Maria De Filippi.

Questa è forse una delle prime foto nostre insieme… mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci. Mi da il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai…

Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme… ma nonostante ciò’ mi hai travolto, coinvolto, amato e con te ho superato tanti ostacoli.

Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia… anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so quanto ci tieni e quanto puoi farcela! Io sono al tuo fianco e ti sostengo!