Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni svela un retroscena con protagonista Andreas Muller e confida cosa pensano le sue amiche di Sangiovanni.

Se è vero che il primo a notarmi è stato Andreas? Sì, mi ha visto ballare e mi ha chiesto: “Perché non fai il provino?”. Cos’ho pensato? Che mi avesse confusa con un’altra ragazza.

Giulia Stabile è stata aiutata dalla sua maestra di danza Veronica Peparini:

E sulle sue amiche e Sangiovanni, confida:

L’autostima è arrivata anche grazie a lui, il mio primo amore. È il primo ragazzo che ho baciato. Una cosa bellissima su di lui? Dovrei dirne 200 miliardi. È un ragazzo stupendo. Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: “Non esistono nel mondo tante persone come lui”. lo penso questo di Sangio.

Io in cosa l’ho aiutato? Ha avuto tanti casini, così tanti che l’hanno portato a diventare adulto troppo in fretta. Lui mi dice che con me riesce a trovare il suo spirito bambino, che riesce a sentirsi libero da tanti pesi che la vita gli ha messo addosso.