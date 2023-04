Cristina Scuccia, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, sta già facendo chiacchierare oltre il reality show per via di un outing che le avrebbe fatto una testata giornalistica, ma non solo. La ex di The Voice Of Italy ha parlato del suo trauma dopo aver vinto il talent show di Rai2.

Isola, Cristina Scuccia “traumatizzata” da The Voice: cosa ha dovuto fare

Cristina ha confidato che dopo la vittoria di The Voice aveva perso letteralmente la fiducia nel prossimo ed è dovuta andare in terapia:

L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto a fare questo lavoro importante con me stessa che non avevo fatto. Quando ho iniziato io, ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo a uscirne. È stato difficile anche fidarsi.

Poi ha aggiunto:

The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone. C’è stato un periodo in cui c’era gente che si avvicinava microfonata di nascosto. E quindi avevo paura di chiunque si avvicinasse. Finivo di cantare alla fine della messa, si avvicinava una persona a salutarmi e mi è successo di ritrovare le mie identiche parole sul giornale. Non è stato facile, la vivevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo in realtà. Dai oggi, dai domani, dare fiducia era diventata una roba difficilissima.

La Scuccia, dopo averne parlato con Corinne Clery ha anche commentato l’accaduto in confessionale:

Oggi lo racconto serenamente, però nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia perché non sapevo più chi avessi davanti. Non so neanche se l’Isola sia il posto adatto per riuscire a fidarmi completamente. Si inizia a percepire chi inizia a giocare veramente e chi invece sta facendo un’esperienza spirituale, così come la vivo. Però mai dire mai.