Outing a Cristina Scuccia, Isola dei Famosi: “Ha una fidanzata a Madrid”

MowMag ha fatto outing a Cristina Scuccia? L’ex suora protagonista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, secondo la testata avrebbe una fidanzata a Madrid.

Una fonte ci dice che Scuccia, trasferitasi a Madrid dopo l’abbandono dei voti, avrebbe una dolce metà in terra spagnola. E che non si tratterebbe di un uomo…

Stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere “aria di coming out” sotto le palme della trasmissione. Come se già non fosse abbastanza, i rumors non finiscono qui. Noi di MOW, umili ambasciatori, riceviamo e diffondiamo. Senza portare pena…

“Ha una fidanzata a Madrid”, ci viene riferito. E perché proprio a Madrid? Dopo la rinuncia ai voti, l’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima.

Perché gli autori stanno puntando così tanto su di lei? “C’è aria di coming out”, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, “Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai”. Ah.