Marina La Rosa, dopo alcuni commenti condivisi su Twitter, è tornata sulla questione Isola dei Famosi “tuonando” contro Alessandro Cecchi Paone (naufrago che si è appena ritirato insieme a Simone Antolini).

Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, stronz*.

E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista (in generale nella vita proprio) e a conservare la leggerezza (o, nella maggior parte dei casi, a cercarla perché non ce l’avete).

L’isola è un programma che amo, non potrei non guardarlo, non è solo un reality di intrattenimento, è un viaggio analitico e l’attesa di quel punto in cui la mente cede è il momento per me più interessante.

Studiare le persone o, se preferite, personaggi, cogliere le sfumature introspettive, le fragilità, e smascherare gli orrendi è un faticoso ‘lavoro da divano’ che mi piace molto fare.