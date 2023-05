Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono ufficialmente fuori dall’Isola dei Famosi 2023: per quale motivo? Come ben ricorderete, nel corso della puntata serale di lunedì, il conduttore aveva fatto delle chiare precisazioni.

“Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!”, ha scritto la pagina ufficiale di Instagram.

L’indiscrezione, proprio in queste ore, era già stata lanciata da pipol tv:

Alessandro Cecchi Paone, dopo aver tessuto le lodi del suo fidanzato ha “minacciato” il ritiro:

Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de L’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente.

Oggi, infatti, ha così fatto, lasciando l’Isola insieme a Simone.