Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei Famosi? A quanto pare la risposta è sì. L’indiscrezione giunge da pipol tv che ha svelato l’interessante retroscena.

Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de L’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente.

Anche Deianira ha confermato l’indiscrezione di pipol tv:

Cosa ne pensate?

Nel corso dell’ultima puntata del prime time, Alessandro Cecchi Paone si è inalberato con Ilary Blasi e la produzione dell’Isola dei Famosi:

E’ chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia, in coppia siamo venuti. Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo.

on ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me. Nel contratto c’è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta.