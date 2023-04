L’Isola dei Famosi cambia giorno: quando andrà in onda la terza puntata

Appena ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ma la prossima settimana assisteremo al primo cambio di programmazione. Il reality condotto da Ilary Blasi, dunque, non andrà in onda lunedì 1 maggio, giorno in cui si celebra la festa dei Lavoratori.

L’Isola dei Famosi cambia giorno: tutto sulla terza puntata

Ma se lunedì prossimo non andrà in onda, quando potremo vedere la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023? Il cambio di programmazione questa volta non porterà ad alcun vuoto incolmabile, poichè l’attesa sarà molto breve.

La terza puntata dell’Isola, infatti, sarà regolarmente trasmessa il giorno seguente, martedì 2 maggio. Per le anticipazioni non ci resta che attendere ancora qualche giorno, il tempo di far metabolizzare ai naufraghi quanto accaduto ieri sera.

Certamente le nomination porteranno i concorrenti coinvolti a fare le loro valutazioni e mettere in atto le prime strategie. Vedremo durante la terza puntata chi sarà eliminato e chi potrebbe raggiungere Marco Predolin sull’isola di Sant’Elena.