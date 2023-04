Nella prima serata di ieri, lunedì 24 aprile, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 che ha visto anche il primo eliminato ufficiale dell’edizione. Ovviamente non sono mancate le nuove nomination che hanno messo a rischio altri naufraghi. Ma scopriamo quanto accaduto in Honduras nel secondo appuntamento in diretta.

Eliminato Isola dei Famosi 2023, la seconda puntata del 24 aprile

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha visto il primo eliminato ufficiale della 17a edizione. A finire in nomination al termine del primo appuntamento erano stati Marco Predolin ed Helena Prestes. Il verdetto del televoto è stato chiaro, così come le percentuali: il pubblico da casa ha deciso di salvare Helena (63%). L’eliminato è stato Marco Predolin con il 37% dei voti.

Predolin, all’oscuro degli altri naufraghi, è finito su un’isola chiamata Sant’Elena dove resterà solo in attesa del prossimo eliminato, esattamente come accaduto in tutte le edizioni del reality.

Le nomination

E’ stato poi il momento delle nomination, che si sono così svolte:

Christopher ha nominato Nathaly

Luca ha nominato Fiore

Fiore Argento ha nominato Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Helena Prestes ha nominato Alessandro e Simone

Cristina Scuccia ha nominato Alessandro e Simone

Corinne ha nominato i Jalisse

Nathaly Caldonazzo ha nominato Alessandro e Simone

Alessandro e Simone hanno nominato Helena

I Jalisse hanno nominato Nathaly

Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno nominato Nathaly

Pamela e Claudia hanno nominato Nathaly

I nominati della seconda puntata sono stati: Alessandro con Simone, Fiore (scelta dal leader Andrea Lo Cicero) e Nathaly.