Cristina Scuccia è una delle naufraghe più “attenzionate” di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. Chiacchierando con gli speaker de Lo Zoo di 105, ha parlato del primo fidanzato facendo una rivelazione pure sulla verginità.

Noise ha ironicamente commentato: “Ah quindi hai avuto un’adolescenza…”. La naufraga de L’Isola dei Famosi 2023, un po’ in imbarazzo ha replicato di aver avuto una adolescenza normalissima, poi ha aggiunto: “Però, quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo… Era un impegno”.

Marco Mazzoli ha quindi domandato: “Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?”. E l’ex Suora ha risposto ironica: “Cosa? Sono Leone io”.

Tuttavia, Cristina Scuccia intervistata da Verissimo, proprio sull’argomento aveva affermato:

Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati, era una cosa nuova. Avrò avuto 12 o 13 anni. Non ero innamorata di lui ma lui era pazzo di me, mi faceva tantissimi regali. Alla fine però sono stata onesta e gli ho detto: “Guarda, questa storia non può continuare. Non me la sento di prenderti in giro”. Altre volte mi è capitato di perdere un po’ la testa per qualcuno, mi sono presa qualche cotta ma niente di più.

Non ho mai fatto l’amore. I miei genitori mi hanno trasmesso l’insegnamento per cui avrei potuto farlo solo dopo il matrimonio. Solo se avessi trovato l’uomo della mia vita mi sarei donata. Ma poi ho deciso di donarmi al Signore, è stato davvero un colpo di fulmine.