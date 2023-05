Isola dei Famosi 2023: partecipare fa male alla salute? Secondo Mauro Coruzzi in arte Platinette, la risposta sarebbe sì. “Partecipare non fa bene a chi è di salute o di equilibrio incerto”, ha confidato il conduttore radiofonico intervistato tra le pagine di DiPiù Tv.

“E’ già iniziata la selezione tra i concorrenti non dotati del classico fisico da campione sportivo, o almeno da giovinotto atletico”, ha proseguito Platinette.

Poi Coruzzi si è soffermato sulla presenza di Marco Predolin:

A lui i reality non vengono proprio benissimo, già dovette lasciare a suo tempo per una controversa questione di parole ardite il GF Vip. Esami medici lo hanno costretto al ritiro, ma pare che comunque non abbia vissuto bene l’esilio sulla solitaria isola di Sant’Elena.