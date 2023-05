Ilary Blasi furiosa all’Isola dei Famosi 2023? Spunta un nuovo retroscena legato alla padrona di casa del reality ambientato in Honduras e che non manca di avere qualche piccolo problema. Nonostante sia iniziato da poche settimane, non sono mancate le uscite di scena, più o meno per motivi di salute, ma non sempre, come emerso nel caso di Alessandro Cecchi Paone.

“Ilary Blasi furiosa” all’Isola dei Famosi? Ecco l’ultimo gossip

Tornando a Ilary Blasi, però, pare che proprio l’andamento del reality non la faccia stare particolarmente tranquilla. Ed a risentirne non sarebbe solo il suo amore nel corso dell’Isola dei Famosi ma anche la sua storia con Bastian Muller.

A renderlo noto è stato Ivan Rota sul portale di Roberto D’Agostino, dove in merito si legge:

Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile.

Dopo le indiscrezioni – smentite – su una presunta maretta prima con l’inviato in Honduras ed amico, Alvin e poi con l’opinionista Enrico Papi, quali sarebbero le ragioni della presunta ira della conduttrice? Su Dagospia si legge ancora: