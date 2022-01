La protagonista della giornata di oggi è stata Stella, amica speciale di Alex Belli e Delia Duran. Prima intervistata da Libero Quotidiano e poi ospite da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, il concetto è rimasto sempre uno: l’amore libero (facendo un importante accenno anche a Soleil).

L’intesa tra Alex e Soleil: ecco il reale motivo della sofferenza di Delia

“Io, Delia e Alex ci amiamo tutt’ora. È un amore che va oltre, un amore libero che lascia tutti vivere senza possesso. La visione di Alex e Delia è questa”, ha affermato Stella raccontando il rapporto con la coppia che va avanti da oltre 10 anni:

Non voglio focalizzarmi solo sull’aspetto sessuale, c’è molto di più. Forse sono io questa terza persona di cui ha parlato Alex nella Casa.

Parlando della complicità nata tra Alex e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, Stella ha spiegato l’effettiva fastidio di Delia:

Tutti vogliono e cercano un’unica definizione di amore. Ogni persona può vivere l’amore in un determinato modo. Delia è stata complice, amante, compagna, moglie. Lei ha visto in Soleil la stessa complicità che aveva con lei e si è infastidita. Secondo me, Delia ha sofferto perché era lontana.

Quindi, secondo le parole di Stella, La Duran avrebbe sofferto non per l’alchimia che si è venuta a creare tra Alex e Soleil con tanto di coccole artistiche sotto le coperte, bensì per non aver potuto condividere questo aspetto con il marito.

QUI IL VIDEO.