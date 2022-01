Stella, amica, collaboratrice e – a quanto pare – amante di Alex Belli e Delia Duran, si è lasciata intervistare su Libero Quotidiano, svelando qual è il vero rapporto tra di loro ancor prima dell’attenzione mediatica ricevuta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ma chi è Stella? La donna si presenta come l’assistente stylist di Alex Belli: “Collaboro come stylist con Alex e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo AlterEgo per la creatività come fotografo di moda. Abbiamo gli stessi interessi artistici, la moda, la musica, i viaggi solo per citare alcuni settori che ci accomunano”.

Spazio, poi, per le rivelazioni “croccanti”:

Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni, e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica . Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia.

Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo è anche lei. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro.

Stella ha anche parlato del bacio tra Soleil e Alex e cosa sarà successo sotto le lenzuola:

Quel bacio andava accettato come tale, espressione di Alchimia, passione, di due anime affini che si sono incontrate; ragazzi, evolviamoci, apriamo la mente, andare al di là non equivale a essere promiscui.

Cosa sia successo sotto le lenzuola non so, se hanno giocato o no, quindi non posso dirlo, bisogna interpretare tutto in base al contesto, ma certamente a mio avviso non rappresenta niente di più di tutta la complicità e alchimia profonda che avevano instaurato tra di loro, ed è su questo che bisogna soffermarsi.

Ciò che ho percepito tra Alex e Soleil è una grande amicizia, alchimia e complicità di due anime che hanno avuto la fortuna d’incontrarsi. Delia ha percepito tutto questo e il livello di complicità che ha avuto con Soleil è stato il problema, perché mi ha sempre confessato che era di quello che aveva paura e ciò da cui si sentiva minata perché era la stessa complicità che ha con lei.

Non vi nascondo che anch’io ho avuto un pizzico di gelosia a vederli così affini e tutte le volte che Alex faceva il mio esempio a Sole per spiegare alcuni passaggi della sua vita fuori dalla casa mi identificavo in loro, ma questa e’ un altra storia.