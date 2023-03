Un vero e proprio pasticcio social a Mediaset, quello avvenuto ieri pomeriggio durante la puntata di Domenica In. Protagoniste dell’accaduto dai contorni in parte misteriosi sono state Mara Venier e Barbara d’Urso, pesantemente insultate dall’account Twitter di QuiMediaset. Ma cosa è successo davvero?

Insulti a Mara Venier e Barbara d’Urso: interviene Mediaset ed una delle due

Tutto si è consumato dopo l’ospitata a sorpresa di Barbara d’Urso a Domenica In: la conduttrice di Pomeriggio 5 è intervenuta con un videomessaggio per fare una sorpresa all’amica Gabriella Labate, moglie di Raf.

L’evento ha fatto subito il giro dei social, con tanto di commento da parte del profilo QuiMediaset: “Che cosa antipatica. Tr*ie mi pare azzeccato Silvy”.

Poco dopo è giunta la comunicazione ufficiale di Mediaset che ha spiegato quanto accaduto:

Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio.

Quindi la decisione di sospendere l’account social di QuiMediaset.

Nel frattempo, qualcuno ha fatto notare a Mara Venier il curioso accaduto e non si è fatta attendere la replica della padrona di casa di Domenica In che non avrebbe preso benissimo il patatrac social: