Rapporti tesi in casa Mediaset? Un interrogativo che non può passare inosservato dopo quello che è successo ieri nel corso della puntata di Pomeriggio 5. La padrona di casa avrebbe zittito il suo ospite, Marco Bellavia, proprio mentre citava un altro programma della stessa rete. Come mai?

Barbara d’Urso zittisce l’ospite: tensione con Maria De Filippi?

Da tempo si vocifera di presunti rapporti tesi tra due conduttrici Mediaset: Barbara d’Urso e Maria De Filippi. Non è chiaro se ci sia davvero stata una reale rottura tra i due volti noti del piccolo schermo, fatto sta che i motivi non sarebbero ad oggi mai trapelati.

Un piccolo indizio però sarebbe arrivato ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5 che vedeva tra gli ospiti l’ex Vippone Marco Bellavia. Al centro del discorso, il flirt tra l’ex volto di Bim Bum Bam e Sheila Capriolo. Bellavia accusa ora la donna di essere uscito con lui allo scopo di baciarlo a favor di paparazzo e ottenere così visibilità.

Proprio mentre illustrava la sua tesi però, Marco avrebbe pronunciato la fatidica parola che proprio non si potrebbe dire nel salotto d’ursiano. A quanto pare, Sheila avrebbe fatto di tutto per far parte del mondo dello spettacolo, tra cui i provini di Temptation Island. Ma il nome del programma prodotto da Maria De Filippi non è possibile pronunciare davanti a Barbara d’Urso che ha zittito prontamente il suo ospite: “non si parla di altri programmi televisivi, grazie”.

Il ‘rimprovero’ a Bellavia da parte della conduttrice non è passato in sordina, approdando sui social: ecco di seguito il video in questione.

Che bel clima c’è a casa Mediaset devo dire pic.twitter.com/aDRWUUVS1B — giove (@sonosaziato_) February 22, 2023