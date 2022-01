Alessandro Basciano si sarebbe follemente innamorato di Sophie Codegoni. Durante una conversazione con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha svelato questo retroscena, svelando cosa sarebbe accaduto sotto le coperte.

“Mi sono innamorato follemente di te”, Alessandro Basciano si dichiara a Sophie

Eravamo in camera sotto le coperte che ci abbracciavamo. Ad un certo punto c’è stato questo abbraccio fortissimo ed è partita questa vampa di calore… ma no, non in quel senso. Questa cosa è fortissima amore. A tutte e due c’è venuto il fiatone, sai quando non respiri? Come se ci fossimo uniti in una unica persona. Questa cosa è fortissima. Ma tipo che ci abbracciavamo ma che cercavamo di abbracciarci sempre di più. Una cosa fortissima… avevamo tipo il fiatone. Ad un certo punto, nello stesso momento… io ho detto “non respiro” e lui mi ha detto: “mi sono innamorato follemente di te”, nello stesso secondo. Mi ha chiesto scusa spiegandomi che fa in questo modo solo per paura.

L’american smile, in queste ore, è diventato lo zimbello della rete per avere infranto una promessa con protagonista il figlio e, per questo motivo, ha addirittura richiesto l’intervento di un prete nella Casa del GF Vip (sì, è vero… non vi stiamo prendendo in giro).