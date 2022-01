Alessandro Basciano ha sicuramente ringalluzzito le dinamiche del Grande Fratello Vip, questo dobbiamo ammetterlo. Purtroppo l’american smile non sta comportando egregiamente con Sophie Codegoni e, quando alza un po’ il gomito, diventa aggressivo verbalmente (inutile negarlo).

Alessandro Basciano chiede un prete al GF Vip

Dopo una precedente nottata passata a dare della “sfig*ta” alla sua pseudo fidanzata, ieri Basciano ha fatto pace con Sophie ma ha chiesto un prete dentro la Casa del Grande Fratello Vip: per quale motivo?

Durante la lite con la Codegoni aveva giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con lei e, una volta fatta la pace, ha chiesto l’intervento del prete in Casa di modo da confessarsi e ricadere tra le sue braccia.

E’ incredibile come questo uomo tiri in ballo persino il figlio per fare spettacolo al GF Vip: anche basta.

Ecco i VIDEO.

“Purtroppo finché non c’è il prete non possiamo dormire insieme” Ale non può dormire con Sophie perché l’ha giurato sul figlio e quindi si deve per forza confessare per farlo. Ha chiesto il prete QUESTA È UN ALLUCINAZIONE COLLETTIVA ⚰️⚰️ #jeru #gfvip pic.twitter.com/peU1o2zN1w — Giusymc98 FABIO QUARTARARO WORLD CHAMP (@giusymc98) January 24, 2022