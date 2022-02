Incidente per Manila al GF Vip, brutta ferita: interviene un dottore in Casa

Piccolo incidente per Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente mentre si trovava in cucina si è tagliata il dito con un coltello tanto da richiedere l’intervento del medico per poterla medicare a dovere.

Manila Nazzaro si ferisce al Grande Fratello Vip

Proprio Manila ha raccontato l’accaduto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip così come riportano i colleghi di Biccy: