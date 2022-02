Bacio tra Barù e Delia Duran al GF Vip: concorrenti sotto shock – VIDEO

Incredibile ma vero: Barù e Delia Duran si sono baciati al Grande Fratello Vip. Complice la serata nella Nave dell’amore, i due concorrenti si sono avvicinati per scherzo (così come ha riferito la moglie di Alex Belli parlando con Soleil Sorge).

Bacio tra Barù e Delia Duran al Grande Fratello Vip

Scherzo o meno, il bacio tra Barù e Delia c’è stato ma le telecamere del Grande Fratello Vip non hanno ripreso la scena (io nera). Sì, avete capito bene. La regia del reality show, nonostante le mille telecamere, non è stata in grado di regalarci il giusto trash che ci meritiamo.

Nell’attesa di scoprire come la prenderà Jessica Selassiè, ci sono proprio i video che testimoniano questo avvicinamento shock di cui si parlerà – senza dubbio – durante la puntata di lunedì sera.

LA CHAOTIC ENERGY DI QUESTO VIDEO SOLEIL E GIANLUCA BALLANO MENTRE DELIA E BARÙ SI BACIANO#gfvip pic.twitter.com/QSmTVebgZn — (@mrsincoerenza) February 4, 2022

Sole: DELIA E BARÙ SI SONO APPENA BACIATI …. WHATTTTT #jerù pic.twitter.com/Sr2bQ86haO — (@rebd02) February 4, 2022

RAGA NON PENSO PROPRIO BARÚ SI SIA FATTO BACIARE DA DELIA

Jess sarebbe stata NERISSIMA invece mi pareva tranquilla#jerù — Frakook (@frakpop77) February 5, 2022