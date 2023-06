La storia del sottomarino Titan, alla fine, si è trasformata in una inevitabile tragedia. I cinque passeggeri a bordo del mezzo diretto verso il relitto del Titanic sarebbero tutti morti. “Crediamo che l’equipaggio del nostro sommergibile sia morto”, ha affermato OceanGate, proprietaria del sottomarino Titan.

Ma cosa è successo concretamente al sommergibile? Secondo la Guardia costiera Usa, il sottomarino sarebbe molto probabilmente imploso nelle acque del Nord Atlantico, proprio nei pressi del relitto del Titanic. Il contrammiraglio John Mauger ha dichiarato:

Sarebbe stato inoltre confermato il ritrovamento della “coda del Titan”.

Ovviamente non mancano ad oggi dubbi su quanto sia realmente accaduto nelle otto ore tra l’interruzione delle comunicazioni tra il sommergibile e la superficie e il momento in cui la sua nave di supporto canadese, il rompighiaccio Polar Prince, ne ha denunciato la scomparsa alla Guardia costiera degli Stati Uniti.

Su ciò che sarebbe potuto accadere, già martedì era giunto un commento che lasciava pochissime speranze, da parte dell’esperto David Pogue, che alla CBC aveva detto:

The US Coast Guard says a debris field has been found near the Titanic as rescuers search for missing submersible Possible implosion. #Titan #submarino #submarinemissing #titanicsubmarine pic.twitter.com/6HQ2dVRodP

— Joey (@JoeyMar101) June 22, 2023