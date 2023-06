Il Titanic sarebbe dovuto essere “inaffondabile”, eppure qualcosa è andato storto. Adesso torna nuovamente sotto i riflettori per via della drammatica vicenda legata a sottomarino disperso. E se vi dicessimo che i Simpson, ancora una volta, avevano previsto tutto?

Titanic, la premonizione dei Simpson

Nel caso del sottomarino scomparso – e che proprio con il Titanic condivide una inquietante coincidenza – il finale potrebbe rivelarsi davvero drammatico dal momento che, secondo le stime, la quantità di ossigeno a disposizione dei passeggeri sarebbe ormai terminata.

Titan – questo il nome del sommergibile – resta attualmente disperso nelle profondità dell’oceano. Il mezzo privato era diretto proprio verso il relitto del Titanic. Esattamente come mostrava un episodio dei Simpson, in cui fortunatamente tutto andò per il meglio.

Ancora una volta, dunque, il noto cartoon con gli esserini gialli protagonisti avrebbe predetto un evento e sono in tanti adesso a sperare anche che l’esito del sottomarino possa essere altrettanto positivo.

L’episodio in questione della serie targata Fox fa riferimento al decimo della diciassettesima stagione. Homer Simpson viene invitato dall’uomo che crede essere il padre biologico, a prendere parte a una spedizione per recuperare un tesoro dal relitto della Piso Mojado, una nave affondata proprio come il Titanic.

I due scendono in profondità usando due piccoli sommergibili, scelta che tuttavia si rivelerà disastrosa. Homer infatti durante la risalita resterà incastrato in un corallo fino a terminare l’ossigeno a disposizione. Il finale della vicenda fortunatamente avrà un lieto fine dal momento che Homer si risveglierà direttamente in ospedale circondato dalla sua famiglia.

Ad ogni modo fa certamente impressione vedere oggi questo spezzone dell’episodio dei Simpson, serie che più volte ha anticipato eventi che si sono poi realmente avverati.