Esiste un legame sottile ed inquietante tra il Titanic, affondato nel 1912, ed il sottomarino scomparso poco dopo l’immersione verso il relitto del Transatlantico. C’è chi l’ha definita una drammatica coincidenza, ma proprio nel giorno in cui si teme ormai il peggio (secondo le stime sarebbe terminato l’ossigeno a disposizione dei presenti a bordo del sommergibile), spunta anche l’indiscrezione su una parentela.

Tra chi crede che si sarebbe potuto evitare e chi invece parla di drammatico destino, spunta una coincidenza pazzesca che lega il Titanic al sottomarino diretto verso il suo relitto ma misteriosamente scomparso.

Wendy Rush è la moglie di Stockton Rush, Ceo e pilota di OceanGate che si trova attualmente sul sommergibile scomparso. La vera coincidenza però è che, come riporta Il Messaggero, sarebbe anche la pronipote di Isidor e Ida Straus, due passeggeri di prima classe che erano a bordo del Titanic, tra le vittime del naufragio nonché tra i passeggeri più ricchi.

La donna è anche la direttrice delle comunicazioni di OceanGate ed è stata in tre spedizioni sul relitto del Titanic.

