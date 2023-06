Il Titanic torna a rivivere, e questa volta per via di una storia di cronaca che potrebbe avere esiti drammatici (ma lo sapremo solo nelle prossime ore). Da alcuni giorni, infatti, non si parla d’altro: un sottomarino usato per portare gruppi di turisti in visita al relitto del Titanic è scomparso dai radar nell’Oceano Atlantico.

Titanic, relitto a 3800 metri di profondità: sottomarino disperso, cosa sappiamo

In questo momento è corsa contro il tempo per salvare le cinque persone a bordo del sottomarino privato. Stando alle ultime stime, i passeggeri a bordo avrebbero ossigeno a disposizione fino al prossimo giovedì.

Le ricerche non aiutano poiché il raggio è molto ampio e l’area coinvolta è decisamente remota rispetto alla costa. Il contrammiraglio John Mauger, a capo del Primo distretto della Guardia costiera statunitense – scrive TgCom24 – ha riferito che le ricerche si concentrano in un’area sita circa 1.440 chilometri ad est di Cape Cod, e a una profondità di quasi quattro chilometri.

I resti del celeberrimo Transatlantico si trovano a 3800 metri sotto il livello del mare. Il sommergibile scomparso dopo meno di un’ora e mezza dall’immersione, fa capo alla società privata OceanGate Expe.

Stando a quanto riporta la Bbc, si tratterebbe di una compagnia che organizza spedizioni sui fondali che offrono, in cambio di 250mila dollari, una spedizione di 8 giorni alla scoperta del Titanic a bordo di un mezzo in fibra di carbonio che offre, scrive, “un’opportunità per uscire dalla vita di tutti i giorni e scoprire qualcosa di straordinario”. A bordo possono andare fino a cinque persone: un pilota, tre ospiti e un “esperto di contenuti” sulla storia stessa del Titanic.

Quella che sarebbe dovuta essere una nave “inaffondabile”, affondò a picco nel 1912 con molti dei suoi passeggeri dopo aver urtato un iceberg. Il disastro marittimo trovò spazio in libri e film.