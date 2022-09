Ilary Blasi, lo zio lancia una frecciatina a Totti? La reazione all’intervista

Ad intervenire per la prima volta nell’insistente gossip relativo a Ilary Blasi e Francesco Totti adesso è anche la famiglia della conduttrice. Lo zio Stefano, nel dettaglio, dopo l’intervista bomba dell’ex calciatore al Corriere della Sera ha postato su Instagram uno scatto, scrivendo un messaggio che sa di stoccata a Totti.

In questo delicato periodo durante il quale si stanno discutendo i dettagli di una separazione non semplice, Ilary Blasi ha scelto di rifugiarsi nell’affetto della sua famiglia. Di recente la conduttrice Mediaset ha partecipato al compleanno di zio Stefano, fratello della madre.

Il parente per l’occasione ha deciso di pubblicare una bellissima foto di famiglia, ma a non passare inosservato è stato il messaggio allegato:

Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect! QUI lo scatto