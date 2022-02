Ilary Blasi e Totti si mostrano in TV (ma non insieme): ecco dove li vedremo

Dello “scandalo” che ha letteralmente travolto la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti parlano tutti in maniera incessante. Tra presunti tradimenti e questioni economiche che li terrebbero legati, la coppia torna in TV (ma non insieme).

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano in TV (ma da separati): dove e quando

Stasera Francesco Totti sarà uno degli ospiti speciali del nuovo appuntamento di C’è posta per te, il people show in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ilary Blasi sarà ospite di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Viste le domande della giornalista, ci aspettiamo un approfondito focus sul gossip del momento.

E se l’ospitata dell’ex calciatore è stata già registrata alcune settimane fa, Ilary deve ancora registrare il suo intervento TV sulla seconda rete di Casa Rai e questo, senza ombra di dubbio, sarà motivo di grandissima attenzione mediatica.

Proprio la Fagnani, intervistata per Il Messaggero, ha commentato il gossip:

Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe!

