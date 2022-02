Mentre sul web si rincorre la notizia della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, le persone vicine alla coppia avrebbero smorzato i gossip che tirano in ballo presunti flirt, liti e separazioni dietro l’angolo. Ma qual è la verità?

Dopo gli ultimi dettagli sul presunto epilogo della storia d’amore tra Ilary Blasi e Totti, il Corriere della Sera torna a svelare nuovi retroscena. Come ha reagito la conduttrice prossima a fare il suo esordio con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Sui social Ilary ha “rotto il silenzio” con una smorfia, una linguaccia, attraverso le sue Instagram Stories.

Si tratta di una risposta alle voci sul conto del suo matrimonio? E’ possibile sebbene non sia giunta alcuna smentita ufficiale. In merito il quotidiano fa sapere:

Nessuna smentita ufficiale, ma chi conosce bene Ilary Blasi assicura che non c’è niente di vero, «una fake news» dicono. Per Ilary e Francesco non c’è niente da chiarire, «una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova». Leggendo il gossip che ha fatto il giro di siti e giornali pare che Ilary si sia fatta una risata. E così ha scelto le stories di Instagram per far intendere, a suo modo, quello che prova. È in treno, toglie la mascherina e mostra la lingua: chi vuole capire capisca, chi vuole interpretare interpreti.