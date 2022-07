Per Ilary Blasi continua la vacanza in Africa, esattamente in Tanzania, dove si è recata con i tre figli e con la sorella Silvia per sfuggire dal grande clamore mediatico che si è abbattuto dopo i comunicati disgiunti – suo e di Francesco Totti – che annunciavano la separazione. La conduttrice è particolarmente presente sui social dove documenta ogni giorno attraverso scatti e qualche video i momenti vissuti durante la sua vacanza. Emblematica però, una delle foto postate proprio oggi e che la vede protagonista con i tre figli.

Ilary Blasi e la foto con i tre figli

Mano nella mano con i figli avuti da Francesco Totti, Ilary Blasi si è fatta fotografare, forse proprio dalla sorella Silvia, si spalle insieme a Cristian, Chanel ed Isabel. Uno scatto che dice molto e che potrebbe rappresentare proprio la ripartenza ed il nuovo capitolo della vita di Ilary che sta per aprirsi. Ognuno, è chiaro, interpreterà come meglio crede la foto.

C’è ad esempio chi è convinto che sia un modo semplice per rassicurare i propri follower sul fatto che, seppur con dolore ma sempre a testa alta, sta provando ad andare avanti, proprio ripartendo dagli affetti più cari, i figli. E voltando le spalle all’immenso chiacchiericcio che giorno dopo giorno continua ad esserci attorno alla vicenda sulla quale la stessa Ilary aveva spiegato che non avrebbe più aggiunto altro.

Francesco Totti, di contro, avrebbe scelto un’altra strada sul piano comunicativo, come lasciato intendere anche dal comunicato differente giunto dopo quello dell’ex moglie. Questa volta lui ha scelto il silenzio social per cui non si sa in che modo starebbe vivendo queste giornate che hanno fatto seguito alla notizia ufficiale della rottura, dopo 17 lunghi anni di matrimonio.