Il Principe Harry avrebbe avuto una passione segreta con Pippa Middleton, sorella minore di Kate. Questo è ciò che si evidenza nella biografia che svela alcuni piccanti retroscena sulla famiglia reale, da sempre al centro del gossip per i motivi più disparati.

Harry ha avuto un flirt con Pippa Middleton?

I tabloid inglesi sono assolutamente in rotta di collisione con i reali, specie con Meghan Markle ed Harry che, proprio per sfuggire, hanno deciso di trasferirsi (ma qualcuno non è d’accordo… cliccare per credere). Secondo coloro che si occupano di cronaca rosa, il secondogenito di Lady D, avrebbe avuto una passione segreta con Pippa Middleton, sorella della duchessa di Cambridge.

Ecco cosa scrive IlGiornale a tal proposito:

La passione scoppiata tra i due, però, non è stata mai confermata né dai diretti interessati né tanto meno dalle fonti ufficiali di palazzo. Si è tornato però a parlare dell’amore segreto tra Harry e Pippa in vista dell’anniversario di matrimonio dei duchi di Cambridge, e con l’uscita di un libro dal titolo “Exposed”, in cui la fotografa e artista Alison Jackson ha racconto il suo punto di vista su diversi scoop di corte. Tra questi? Ci sarebbe anche la passione tra Pippa e il Principe Harry. Era il 29 aprile del 2011 e a Londra si celebrava il Royal wedding di Kate e William. E i riflettori non erano puntati solo sui futuri duchi, ma anche sui rispettivi testimoni. Tutti ricordano le foto, le news e i pettegolezzi sull’abito di Pippa che, per giorni, è passato al setaccio da parte della stampa inglese; ma in pochi ricordano gli sguardi complici e i sorrisi che la sorella della sposa e il Principe Harry si sono scambiati durante il matrimonio.

A nove anni di distanza dalle nozze e gli sguardi complici che evidenziavano una forte attrazione tra i due, si è tornato a parlare di questo pettegolezzo. Dopo le nozze di Kate e William, Harry e Pippa sono stati avvistati diverse volte insieme, condividendo anche un volo Londra-Bari per passare in Puglia un week-end con amici in comune.