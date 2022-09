La morte della Regina Elisabetta è stata in grado di rimettere insieme, seppur per poco tempo, William e Kate e Harry e la moglie Meghan. Questa è la prima volta che i due fratelli si fanno vedere in pubblico nello stesso posto dopo lo scorso luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua di Lady Diana.

Harry e Meghan insieme a William e Kate: i video fanno il giro del mondo

William e Harry si sono allontanati dopo il trasferimento in USA da parte dei Sussex. Ma non solo. Anche il documentario e il libro annunciato dal fratello minore hanno contribuito ad appesantire la situazione.

William, da ieri Principe del Galles, ha pubblicato sugli account ufficiali di Instagram e Twitter una nota che dice: “Giovedì il mondo ha perso una leader straordinaria”, ma “io ho perso una nonna”.

“Sapevo che il giorno della sua morte sarebbe venuto, ma ci vorrà tempo prima di sentire la realtà della vita senza la nonna”, ha proseguito ricordando come la Regina Elisabetta gli sia stata vicina “nei momenti più felici e in quelli più tristi della mia vita”.

“Mia nonna disse che il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutto il dolore che proveremo nelle prossime settimane dimostrerà l’amore che sentivamo per la nostra straordinaria regina”, ha aggiunto William.

“La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato a me e alla mia famiglia. E la ringrazio a nome della mia generazione per aver fornito un esempio di servizio e dignità nella vita pubblica che era di un’epoca diversa, ma sempre rilevante per tutti noi”.

Il principe erede alla corona britannica, ha promesso di onorare “la sua memoria sostenendo mio padre, il re, in tutti i modi possibili”.

Un portavoce reale ha affermato che sarebbe stato William ad invitare Harry e Meghan ad unirsi a lui e alla moglie Kate Middleton per visitare insieme l’area riservata agli omaggi floreali per Elisabetta II.

Vedere insieme i quattro potrebbe essere un chiaro segnale di pace nel nome dell’amatissima nonna.

